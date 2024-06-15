«صباح الخير يا مصر» يستعرض حكاية مسجد الطنبغا المارداني في القاهرة التاريخية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا بعنوان: «مسجد الطنبغا المارداني يستعيد بهاءه وسط القاهرة التاريخية».

وجاء في التقرير: «جامع الطنبغا المارداني الأثري بأحد أروقة الممشى السياحي بحي الدرب الاحمر وسط القاهرة التاريخية، يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن الهجري، ويتميز بطابعه المعماري الفريد كحال أغلب المباني الأثرية بشارع باب الوزير».

أضاف: «وبعد مرور 6 سنوات على إغلاق الجامع من أجل الترميم جرت إعادة افتتاحه رسميا بعد استعادة رونقه، إذ جرى الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة لمشروع الترميم ليكون متاحا ومجددا أمام المصلين والزائرين».

وتابع: «بدأت أعمال ترميم المسجد بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة الأغاخان عام 2018، وجرى افتتاح أعمال المرحلة الأولى من المشروع في أكتوبر عام 2021، بينما استمرت أعمال المرحلة الثانية لنحو عام ونصف العام، قبل ان يكون جاهزا لاستقبال المصلين مجددا».

واختتم التقرير: «يزين المدخل الرئيسي للمسجد بزخارف هندسية وقطع رخام، وجرى ترميم الجزء الخارجي للمسجد ومئذنته في المرحلة الأولى».