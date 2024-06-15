فنانون يؤدون فريضة الحج هذا العام.. صور وفيديوهات من الأراضي المقدسة

حرص اليوم عدد من نجوم الفن على مشاركة متابعيهم وجمهورهم بصور من تواجدهم في مناسك الحج، وأثناء الوقوف على جبل عرفات، حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم اليوم بعيد الأضحى المبارك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية قائمة الفنانين الذين أدوا فريضة الحج هذا العام في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

إلهام شاهين:

نشرت إلهام شاهين صورة لها من داخل الحرم المكي بملابس الإحرام البيضاء، وكتبت على الصورة: «حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل عام وحن جميعا بخير يارب».

صفية العمري:

ظهرت الفنانة صفية العمري على كرسي متحرك أثناء تأديتها لمناسك الحج، وكتبت على الصورة: «أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مباركً ان شاء الله».

عمر كمال:

نشر الفنان عمر كمال، صورة من داخل الحرم المكي بملابس الاحرام وكتب عليها: «كل سنة وحضراتكم طيبين».

منى عبد الغني:

الإعلامية والفنانة منى عبد الغني عددًا من الفيديوهات أثناء تواجدها في الحرم المكي، وكان من بينهم فيديو مع سيدة وقفت تطعم الحمام الموجود داخل الحرم، وعلقت على الفيديو: «الست الطيبة قررت تقف في الحر تأكل الطيور وتاخد الثواب ويمكن يكون مدخلها للجنة إن شاء الله.. القلوب الرحيمه رزق في حياتنا».

هشام ماجد:

وكان الفنان هشام ماجد بين الحجيج هذا العام، ونشر صورة له خلال مناسك الحج، والذهاب إلى جبل عرفة، وكتب على الصورة: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحي مبارك عليكم.. يا رب السنة الجاية كلنا علي جبل عرفات».