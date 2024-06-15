أستاذة بجامعة الأزهر: بر الوالدين وصلة الرحم في يوم عرفة يعادل ثواب الحج

قالت الدكتورة هبة عوف أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن النبي محمد قال: «ألا إن في أيام دهركم نفحات فاغتنموها، عسى أن يصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا»، لافتة إلى أن نفحات الله في يوم عرفة ليس للحجاج فقط.

فضل صيام يوم عرفة

وتابعت خلال حلقة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «cbc»، اليوم السبت: «ربنا سبحانه وتعالى بيعتق أكثر الناس من النار في هذا اليوم لم يخص فيها الحجاج أو غيرهم، وكمان من يصوم يوم عرفة إيمانا واحتسابا يكفر له سنة قبله وسنة بعده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الأجر الكبير».

أفضل الأعمال في يوم عرفة

ولفتت إلى أن أفضل الأعمال في هذا اليوم المبارك هي بر الوالدين، وصلة الرحم وصلاة العشاء والفجر في جماعة، لافتة إلى أن هذه الأعمال تعادل ثواب الحج، لافتا إلى من يقتطع وقتا من يومه لفعل هذه الأعمال سيفوز بحج وعمرة يوميا.