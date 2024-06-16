دعاء للحجاج.. أفضل أدعية لزوار بيت الله الحرام

دعاء للحجاج، من الأدعية التي يكثر البحث عنها، بالتزامن مع موسم الحج، والتي يمكن للحاج أن يرددها أثناء أداء مناسك الحج، ولم يرد بها صيغة محددة، لذا يحرص البعض على معرفة أفضل الكلمات التي يدعو بها العبد ربه في هذا المكان المبارك، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» عددًا من الأدعية المستحبة في هذا الإطار.

دعاء للحجاج

حول دعاء للحجاج، نوضح في البداية أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير»، ويمكن أن تردد بالصيغ التالية:

ـ اللهم يسِّر على الحجاج حجهم وأعدهم لبلادهم سالمين غانمين متاعفين، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله.

ـ اللهمَّ سلّم الحجّاج في برّك وبحرك وجوّك، اللهمَّ أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

ـ اللهمَّ يسّر للحجّاج طريقهم، واجعل حجّهم مقبولاً، وذنبهم مغفوراً، اللهمَّ تقبّل منهم أعمالهم خيرها وأنفعها.

ـ اللهمَّ إنّي أسألك مُوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ برٍّ والسلامة من كلّ شرٍّ والفوز بالجنة والنجاة من النار.

صيغ دعاء للحجاج

في سياق الحديث عن دعاء للحجاج، رغم أنّه لم يثبت أدعية بعينها، فيستطيع المسلم الدعاء بما شاء لنفسه وأحبابه في الحج، إلا أنّ هناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها، وهي:

ـ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم اجعله حجا مبرور على كل من رزقه الله بفريضة الحج في هذا العام وربي يرزقكم جميعا حج البيت الحرام.

ـ اللهم لا تحرمنا من حج مبرور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور آمين.

ـ سبحان من جعل بهذا المكان طمأنينة وراحة نفسية لم ولن توجد بأي مكان غيره اللهم ارزقنا حجا مبرورا هذا العام يا رب.

ـ قلت اللهم حج مبرور وطواف تحت قطرات مطر وركعات ودعوات كثيرة في روضة الحبيب.

ـ اللهم ارزقني حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأرجع كيوم ولدتني أمي وتغفر كل ذنوبي يا رب العالمين اللهم توفني وأنت راضٍ عني وارزقني قصرا في جنة الفردوس الأعلى بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني جنة الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابق عذاب.

ـ اللهم ارحم الموتى وتقبلهم ملبين، ورد الحجاج إلى أهَلْهم مغفورين سالمين، حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور.

ـ اللهم احفظ حجاج بيتك الكريم وسهَلْ نسكهم وتقبل منهم.

ـ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة.