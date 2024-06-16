دعاء للميت في عيد الأضحى.. اللهم اجعل قبره خير مسكن

دعاء للميت في عيد الأضحى من أبرز الأدعية التي يدعو بها المسلمون في مثل هذا الوقت لأقاربهم المتوفين، إذ يتذكر الكثير منهم مواتاهم في دعواتهم، ويحرص على الدعاء لهم في هذه المناسبة آملين أن يستجيب الله سبحانه وتعالى.

دعاء للميت في عيد الأضحى

الدعاء للمتوفى يلزم المسلمين في كل وقت، لاسيما في الأوقات المباركة التي تزيد فيها احتمالية الاستجابة ويستحب خلالها الدعاء، بالتالي يهتم الكثيرون بمعرفة دعاء للميت في عيد الأضحى، حتى يذكروا موتاهم في هذا اليوم المبارك، ويسألوا الله عز وجل أن يرزقهم الجنة ونعيمها.

وهناك الكثير من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء للميت في عيد الأضحى، منها على سبيل المثال:

1- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا، واجعل عيده في الجنة أجمل.

2- اللهم في يوم العيد ارحم كل ميت ودعه أهله ويواريه التراب يارب العالمين.

3- اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.

4- اللهم ارحم موتى المسلمين واجعل عيدهم أجمل بجوارك.

5- اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه، واجعل منازلهم في أعلى الجنان يا حي يا قيوم.

دعاء للميت في عيد الأضحى المستحب

ويعتبر دعاء للميت في عيد الأضحى من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة حتى يحرص المسلم على أن يستعين بها في دعائه، لا في السنة النبوية ولا في القرآن الكريم، بالتالي يمكن ترديد ما يرغب من الدعاء.

وعن دعاء للميت في عيد الأضحى المستحب، يمكن الاستعانة بالأدعية التالية:

- اللهم في هذا العيد اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

- اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

- اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

- اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

- في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.