  دعاء للميت في العيد مكتوب.. «اللهم اجعل عيده في الجنة»

تعد ليالي عيد الفطر المبارك من الليالي التي تتجلى فيها روح الفرح والسرور في قلوب المؤمنين، وتعم البهجة والسعادة في كل مكان لأنها فُرصة لصلة الرحم وتبادل الزيارات والتهاني، إلا أنه على الجانب الآخر يعد العيد فرصة للدعاء للأحباء الذين فارقوا هذه الدنيا لأنهم مازالوا محفورين في ذاكرتنا وقلوبنا، وفي ذلك الوقت يتزايد السؤال عن دعاء للميت في العيد لنتضرع إلى الله تعالى بأن يتقبلهم مع الشهداء والصالحين ويدخلهم فيسح جناته.

دعاء للميت في العيد

وحول الحديث عن دعاء للميت في العيد، فإنه لا يوجد صيغة معينة للدعاء بها ولكن يجوز للمسلم أن يردد:

«اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه».

«اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله».

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده».

أدعية للميت في العيد

واستكمالا للحديث عن دعاء للميت في العيد، فإنه يجوز للمسلم ان يردد:

اللهم ارحم من كانوا يتشوقون لقضاء العيد معنا وانتهى عمرهم قبل قدومه.

- اللهم برّد عليهم قبورهم وآنس وحشتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

- اللهم ارحم روحا لا تعوض ولا تولد من جديد اللهم في يوم العيد، اللهم في يوم العيد ارحم من عشنا معهم أجمل السنين.

- اللهم ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

- اللهم ارحم نفوسًا طيبة فارقت الدنيا وكانت بالأمس بيننا وتمنينا أن يجمعنا العيد سويا.

- اللهم إني أسألك في عيد الفطر المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

- اللهم أرحم أرواحًا كانت تترقب عيد الفطر وتفرح به واليوم هو في قبره اللهم بشره بالفردوس الأعلى.