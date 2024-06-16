علي جمعة يوضح أعمال الحاج في يوم النحر.. احرص عليها

أوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أعمال الحاج في يوم النحر، إذ يتطلع المسلمون المسافرون لأداء مناسك الحج، إلى العودة بأكبر حصيلة من الحسنات والأعمال الصالحة.

أعمال الحاج في يوم النحر

وقال جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» في حديثه عن أعمال الحاج في يوم النحر، إن الحاج يتوجه من مزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس؛ ليؤدي أعمال النحر، وهو أكثر أيام الحج عملا، ويكثر في تحركه من الذكر والتلبية والتكبير، ثم يقوم بباقي أعمال اليوم كالتالي:

رمي جمرة العقبة

عندما يصل الحاج إلى منى يرمي جمرة العقبة بالحصى الذي جمعه من المزدلفة، وتسمى الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.

نحر الهدي

وهو واجب على المتمتع والقارن، سنة لغيرهما، فينحر شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز.

الحلق أو التقصير

والحلق أفضل للرجال، مكروه كراهة شديدة للنساء.

د - طواف الزيارة.

الإفاضة

يأتي ترتيبه بعد الأعمال السابقة، فيفيض الحاج أي يرحل إلى مكة ليطوف الزيارة، وهو طواف الركن في الحج، ثم يعود إلى منى مرة أخرى لأعمال أيام التشريق من رمي الجمار.

السعي بين الصفا والمروة:

لمن لم يقدم السعي من قبل.

التحلل

ويحصل بأداء الأعمال التي ذكرناها، وهو قسمان:

1- التحلل الأول أو الأصغر: تحل به محظورات الإحرام عدا النساء ويحصل بفعل اثنين من أعمال يوم النحر (رمي الجمرة والحلق أو التقصير) عدا طواف الإفاضة.

2- التحلل الثاني أو الأكبر: تحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بعد الانتهاء من طواف الإفاضة والرمي والحلق.