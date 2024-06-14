أفضل الأعمال بعد صلاة الفجر.. الأزهر للفتوى يوضح

أفضل الأعمال بعد صلاة الفجر من الأمور التي تهم كثير من الناس، الراغبين في استغلال هذا الوقت وأجوائه الروحانية، فهو من الأوقات المباركة والمحببة في الإسلام، وله فضل إيماني كبير، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» ليدل هذا على أن البركة تحل في الأعمال التي تُنجز في الصباح الباكر، بعد صلاة الفجر.

أفضل الأعمال بعد صلاة الفجر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى له، إن الوقت بعد صلاة الفجر يعتبر من أكثر الأوقات المباركة، وهناك كثير من الأعمال التي تعتبر أفضل الأعمال بعد صلاة الفجر منها:

قراءة القرآن: حيث يكون العقل صافياً والجسد نشيطاً، فتكون فرصة جيدة للتدبر والتمعن في آيات الله.

الذكر والاستغفار: من أفضل الأوقات للاستغفار وذكر الله هو بعد صلاة الفجر، ويُستحب الاستمرار في الذكر حتى تطلع الشمس.

الدعاء: الوقت بين الفجر وطلوع الشمس من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، فاستغل هذا الوقت بالدعاء لنفسك ولأهلك وللمسلمين.

التعلم: سواء كان قراءة كتب دينية أو كتب علمية أو حضور دروس علمية عبر الإنترنت.

الأعمال بعد الفجر

وتابع العالمي للفتوى خلال حديثه عن أفضل الأعمال بعد صلاة الفجر، أنه من الأعمال المستحبة في هذا الوقت المبارك:

الرياضة: ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، كالمشي أو اليوغا، لتنشيط الجسم والبدء بنشاط جديد.

التخطيط لليوم: تنظيم وترتيب المهام اليومية يساعد على الاستفادة القصوى من اليوم.

الصدقة: إذا كان ممكناً، يمكن تقديم الصدقة للفقراء والمحتاجين، فالصدقة بعد الفجر من الأعمال المحببة إلى الله.