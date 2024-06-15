شروط ذبح الأضحية في الإسلام.. رحمة بالحيوان

تولي الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالغًا بحقوق الحيوان، وتضع أحكامًا دقيقة لذبحه بما يُخفّف من معاناته ويضمن له موتًا سريعًا رحيمًا، فما هي شروط ذبح الأضحية في الإسلام؟

شروط الذابح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز ذبح الحيوان إلا لمسلم أو كتابي، وـنه يجب أن يكون الذابح عاقلاً مميزًا، ويشترط بعض الفقهاء بلوغ الذابح، وأنه يجب أن يكون الذابح مؤمنًا بالله تعالى.

شروط المذبوح

وأوضحت «الإفتاء» أنه لا يجوز ذبح الحيوان الميت، ويجب أن يكون الحيوان سليمًا خاليًا من الأمراض المُعدية، ومملوكًا للذابح أو لمن أذن له بالذبح.

شروط آلة الذبح

الحدة: يجب أن تكون آلة الذبح حادة قاطعة.

الطهر: يجب أن تكون آلة الذبح طاهرة.

كيفية الذبح

التسمية: يجب تسمية الله تعالى قبل الذبح، وذلك بقول «بسم الله».

الوجهة: يجب توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح.

القطع: يجب قطع الحلقوم والمريء والودجين دفعة واحدة.

التسريح: يجب تسريح الدم من الحيوان بعد الذبح.

اتفق العماء على أن الالتزام بشروط الذبح في الإسلام واجب شرعي وأخلاقي، ويُساهم في تحقيق العديد من الفوائد، منها تخفيف معاناة الحيوان، وحفظ صحة الإنسان، وضمان طعام حلال طيب.