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ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
06:00 ص | الأحد 16 يونيو 2024
رمي الجمرات

رمي الجمرات

تنقل قناة «إكسترا لايف»، بثا مباشرا حول قيام ضيوف الرحمن برمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى.

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