ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 06:00 ص | الأحد 16 يونيو 2024 رمي الجمرات تنقل قناة «إكسترا لايف»، بثا مباشرا حول قيام ضيوف الرحمن برمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: منى عبد الغني تبكي عند وصف شعورها على عرفات: «إحساس عظيم» الحجاج في منى يوم التروية.. ومشعر عرفات يتأهب لاستقبالهم «السياحة» تضع 3 سيناريوهات للتغلب على ضيق مساحة المخيمات في منى «غرفة السياحة»: دار الإفتاء أجازت عدم مبيت الحجاج في منى منى الشاذلي تستضيف فرقة «أعز الناس» في أسبوع العيد منى مشعر منى الجمرات بقلم محمد عزالدين