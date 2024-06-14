«السياحة» تضع 3 سيناريوهات للتغلب على ضيق مساحة المخيمات في منى

وضعت بعثة الحج السياحي عددا من الحلول للتغلب على مشكلة ضيق المساحات المخصصة لكافة حجاج العالم في مخيمات مشعر منى، والعمل على توفير سبل الراحة لجميع الحجاج، ولاسيما كبار السن والضعفاء والنساء.

3 سيناريوهات لمواجهة مشكلة ضيق المخيمات في منى

وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه نظرا لصغر المساحة الجغرافية لمشعر منى، والتي سينتقل إليها الحجاج بداية من بعد غد الأحد أول أيام عيد الأضحى وحتى يوم الثلاثاء المقبل، جرى إعداد عددا من السيناريوهات للتعامل مع هذا الوضع، لتوفير القدر الأكبر من الراحة للحجاج.

ولفت إلى أن السيناريو الأول هو الأخذ بفتوى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والخاصة بعدم حتمية مبيت الحجاج بمشعر منى خاصة المرضي والضعفاء وأصحاب الأعذار أو من لا يجدون مكانا، مع توكيل غيرهم لرمي الجمرات عنهم دون أن يكون عليه فدية أو حرج.

نقل الحجاج يوميا من مكة إلى منى لرمي الجمرات

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن السيناريو الثاني للتعامل مع ضيق مساحة مشعر منى، هو اصطحاب شركات السياحة لحجاجها يوميا من مقار إقامتهم في مكة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم إعادتهم لمكة من جديد دون المبيت بمني، أما السيناريو الأخير فهو مكوث الحجاج بأماكنهم في مخيمات مني، لافتا إلى أن تلك السيناريوهات يتوقف تنفيذها علي رغبة الحجاج.