محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الأضحى في ساحة «سيتي كلوب» (صور)

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ؛ صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة سيتي كلوب، وسط الآلاف من أهالي كفر الشيخ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

المحافظ يهنئ أبناء كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك

وقدم المحافظ خالص التهنئة لأهالي وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى العلي القدير أنّ يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأنّ يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة تحت قيادة لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وألقى خطبة العيد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الذي قال في خطبته: «يوم النحر من أعظم أيام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ ثم يومُ القَرِّ، رواه أحمد وأبو داود، ومن أفضل القربات التى يتقرب بها العبد من ربه في هذا اليوم الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحبّ إلى الله من إهراق الدّم، وقال تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، واعلم {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ»، وهنا نتذكر الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام عندما رأى نبي الله إبراهيم أنّ يذبح ولده قائلاً: {يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}».

وأضاف «بسيوني»، في خطبته، «الامتثال والاستسلام لأمر الله يأتي بالخير، ولا تعجب فأي عقل يدرك أنّ ولدك عندما يبلغ السعي معك يذبح لما لا يذبح قبل السعي هذا هو البلاء المبين، وعلى قدره وشدته تكون المنح والعطايا الإلهية {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ومن هنا كانت الأضحية، والأعياد للفرحة والسرور، وإدخال البهجة على كل من حُرم من أبيه أو أمه {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}، فلتكُن الأعياد للسعادة بالأهل ومعهم في ضوء ما أحله الله، ويجب علينا أنّ نتعلم التضحية والفداء من هذا اليوم، فهناك من ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الأوطان، هناك عيون ساهرة لا يغمض لها جفن للزود عن حياض تراب الوطن»، مقدماً التهنئة للحضور من قيادات وأبناء كفر الشيخ، داعياً المولى عز وجل أنّ يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه.

تقديم هدايا «الرئيس» للمصلين والأطفال

وعقب صلاة عيد الأضحى المبارك حرص محافظ كفر الشيخ على تقديم هدايا «الرئيس» والتي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصلين والأطفال، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.