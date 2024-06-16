محافظ كفر الشيخ يوزع هدايا العيد على الأطفال الأيتام في دار الأمل (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، بمدينة كفر الشيخ، والتي تضم 26 طفلاً وطفلة، مقدمًا لهم التهاني وشاركهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ووزّع عليهم الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال، وسط حالة من الفرحة عبّر عنها الأطفال.

محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام

وأعرب المحافظ، عن بالغ سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، وإدخال البهجة والسرور، مطالباً بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية دعماً لهم.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي الدار، وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، موجهاً برعايتهم، وتقديم كافة سُبل الدعم لهم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال، وتحسين معيشتهم، مشيداً بجهود القائمين على رعاية الأطفال والداعمين للأيتام قائلاً: «رعاية الأطفال الأيتام عمل إنساني نبيل».