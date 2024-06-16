«ولاد رزق 3» يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

يواصل فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» للمخرج طارق العريان صعوده في شباك التذاكر، محققًا إيرادات قياسية، حيث تصدر الفيلم قائمة الإيرادات لليوم الرابع على التوالي بـ8 ملايين و528 ألف جنيه، عن أمس السبت في دور العرض السينمائي، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وقارب فيلم «ولاد رزق 3» على كسر حاجز الـ30 مليون جنيه في دور العرض خلال الساعات المقبلة، حيث حقق حتى الآن 29 مليونًا و53 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في أول أيام عرضه 4.4 مليون جنيه، أما في اليوم الثاني ارتفعت الإيرادات لـ8.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8 ملايين في اليوم الثالث، و8.5 مليون جنيه في اليوم الرابع.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وحصد فيلم ولاد رزق 3 ردود أفعال إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي خلال الساعات الماضية، حيث يحتوى على جرعة عالية من الأكشن الممزوج بالكوميديا، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.