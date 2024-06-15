كريم عبدالعزيز يخطف تصفيق وحماس جمهور «ولاد رزق 3».. وناقد: محبة وثقة

حرص الجمهور على الاحتفاء بشكل خاص، بالنجم كريم عبدالعزيز، أثناء عرض فيلم «ولاد رزق 3» بالسينما، رغم مشاركته كضيف شرف فقط، وهو ما وصفه الناقد محمود عبد الشكور بـ«المحبة عن جدارة»، لافتًا إلى أن الجمهور ظل «يصفق» بشكل حماسي وصادق ومؤثر مع ظهور «عبد العزيز» على الشاشة، على حد تعبيره.

وقال عبد الشكور خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «شاهدت جمهور السينما يصفق في أفلام كثيرة، فمرة يصفق لمشهد درامي مؤثر، ومرة يصفق لإفيه كوميدي أعجبه، ومرة يصفق لبراعة تنفيذ مطاردة، أو مشهد حركة متقن الصنع».

محمود عبد الشكور: الجمهور صفق بمجرد ظهور كريم عبد العزيز في فيلم ولاد رزق 3

وتابع حديثه عن كريم عبد العزيز، قائلا: «أما في حالة كريم عبد العزيز في فيلم (ولاد رزق 3: القاضية)، فقد ضجت القاعة الكبرى في سينما جالاكسي بالمنيل بالتصفيق، بمجرد ظهوره على الشاشة، وقبل أن ينطق بجملة حوار واحدة.. تصفيق حماسي صادق ومؤثر، وتحية خاصة منفصلة، تماما كما يحدث لممثلي المسرح».

وأضاف: «هذه المحبة وتلك الثقة، تستحقهما عن جدارة يا كريم، نظير موهبتك، وجهدك، واحترامك لعملك، ومحبتك لمهنتك، ولزملائك، دون تعالي أو غرور، ويالها أيضا من مسؤولية خطيرة ومرعبة، تستدعي مزيدا من الجهد والعمل».