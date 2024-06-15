كندة علوش تدعم عمرو يوسف بعد طرح أحدث أفلامه: «ولاد رزق 3» ساعتان من الإبهار

حرصت الفنانة كندة علوش على دعم زوجها الفنان عمرو يوسف بعد طرح أحدث أفلامه «ولاد رزق 3: القاضية» للمخرج طارق العريان في موسم عيد الأضحى السينمائي، إذ نشرت مجموعة من الصور في أثناء تواجدها برفقته لمشاهدة الفيلم في أحد دور العرض السينمائي برفقة الجمهور، ليلقى الثنائي احتفاءً كبيرًا من الحضور الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم فور طرحه في السينمات.

وعبّرت كندة علوش عن إعجابها بالجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق، عبر منشور على خاصية «ستوري» بحسابها على «إنستجرام»، قائلة: «ساعتان من المتعة والتشويق والضحك والإبهار البصري، تحفة فنية تسلم إيد كل من ساهم فيها».

ولاد رزق 3 يتجاوز 21 مليون جنيه إيرادات في أول أيام عرضه بالسينمات

ونجح فيلم «ولاد رزق 3» في تحقيق إيرادات قياسية في الأيام الأولى لطرحه في شباك التذاكر، إذ حقق الفيلم في أول 3 أيام بالسينمات إيرادات تجاوزت 21 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع حدة المنافسة في شباك التذاكر غدًا في أول أيام العيد.

فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، علي صبحي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، سيد رجب، بالإضافة إلى بطل الملاكمة تايسون فيوري.