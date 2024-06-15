21 مليون جنيه في 3 أيام.. «ولاد رزق 3 القاضية» يتصدر إيرادات أفلام العيد

واصل فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية» للمخرج طارق العريان، بطولة أحمد عز، تصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك، بعد تحقيق 8 ملايين و4 آلاف و155 جنيها، أمس الجمعة، وفق بيان الإيرادات الصادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبحسب البيان، بلغت الإيرادات الإجمالية للفيلم 20 مليونا و525 ألفا و476 جنيها، بعد 3 أيام فقط من طرحه بدور العرض في مصر.

تفاصيل العرض الخاص للفيلم

وأقيم العرض الخاص للفيلم، الثلاثاء الماضي، داخل مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور صناع الفيلم وعدد من النجوم، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام، وأقيم مؤتمر صحفي للفيلم بعد انتهاء العرض المخصص للصحفيين.

قائمة أبطال ولاد رزق 3.. القاضية

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، محمد لطفي، نسرين أمين وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، إياد نصار، أسماء جلال وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني.