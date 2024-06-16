ناقد فني يشيد بكريم عبدالعزيز في فيلم ولاد رزق 3: السينما ضجت بالتصفيق له

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالفنان كريم عبدالعزيز في فيلم ولاد رزق 3.

شاهدت جمهور السينما يصفق في أفلام كثيرة

وكتب عبدالشكور قائلا: «شاهدت جمهور السينما يصفق في أفلام كثيرة، فمرة يصفق لمشهد درامي مؤثر، ومرة يصفق لإفيه كوميدي أعجبه، ومرة يصفق لبراعة تنفيذ مطاردة، أو لمشهد حركة متقن الصنع، أما في حالة كريم عبدالعزيز في فيلم (ولاد رزق 3.. القاضية)، فقد ضجت القاعة الكبرى في سينما جالاكسي في المنيل بالتصفيق، بمجرد ظهوره على الشاشة، وقبل أن ينطق بجملة حوار واحدة».

واضاف عبدالشكور: «تصفيق حماسي صادق ومؤثر، وتحية خاصة منفصلة، تماما كما يحدث لممثلي المسرح، هذه المحبة، وتلك الثقة، تستحقهما عن جدارة يا كريم، نظير موهبتك، وجهدك، واحترامك لعملك، ومحبتك لمهنتك، ولزملائك، دون تعالٍ أو غرور، ويا لها أيضا من مسؤولية خطيرة ومرعبة، تستدعي مزيدا من الجهد والعمل».

أبطال فيلم ولاد رزق

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3» عدد كبير من الفنانين وهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.