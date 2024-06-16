عضو بـ«التحالف الوطني» يوزع لحوم الأضاحي على 500 ألف مواطن بجميع المحافظات

نجحت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شراء ما يقرب من 500 رأس ماشية، إذ من المقرر توزيع اللحوم على أكثر من 500 ألف مستفيد بمختلف محافظات الجمهورية.

توصيل اللحوم للمستفيدين من جميع المحافظات

وأوضحت عضو التحالف الوطني، أنها اعتمدت على السيارات المبردة لتوصيل اللحوم للمستفيدين بمختلف المحافظات، بالتوازي مع تسليم المتبرعين وأصحاب الصكوك لأنصبتهم في منازلهم خلال اليومين الأوليين في أيام عيد الأضحى.

وقدمت صناع الحياة خلال حملتها للمتبرعين كل أنواع الصكوك بأرخص الأسعار، لمساندة ودعم أهالينا من المستفيدين، وإدخال بهجة العيد على الأسر الأكثر احتياجا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الحملة تشمل خدمة أهالي مصر من الأسر الأكثر احتياجا في 23 محافظة، إذ يقوم الشباب من متطوعي صناع الحياة بتقطيع وتقسيم ووزن اللحوم داخل المخيم المعد لذلك بمجازر القوات المسلحة بمنطقة شبرا شهاب محافظة القليوبية، لافتة إلى أنه تم اختيار وشراء رؤوس الأضاحي تحت إشراف طبي بيطري كامل.

وتقوم المؤسسة بتوزيع لحوم الأضاحي على المتبرعين والمستفيدين في توقيت واحد داخل سيارات مبردة ومجهزة خصيصا لنقل اللحوم، حيث تصل إلى المستفيدين والمتبرعين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.