سعر البيض اليوم الأحد 16-6-2024 في مصر.. «الطبق بكام؟»

سجّل سعر البيض اليوم الأحد 16-6-2024، استقراراً ملحوظاً في بورصة الدواجن، وانعكس ذلك على الأسعار في الأسواق التي تبيع للمستهلك.

سعر البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر البيض اليوم الأحد 16 يونيو 2024، في المزارع وبورصة البيض، والأسواق والمحلات، وفقاً لآخر التحديثات، مع مراعاة اختلاف أسعار بيض المائدة اليوم في الأسواق وفقًا لكل نوع.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 151 إلى 153 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 125 إلى 126 جنيهًا، فيما سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 150 إلى 152 جنيهًا.

سعر البيض اليوم للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 155 إلى 165 جنيهًا، سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 130 إلى 135 جنيها، وسجل سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 إلى 160 جنيهًا.