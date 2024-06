وفاة حارس مرمى «الجبل الأسود» ماتيا ساركيتش بعد أيام من تألقه.. ماذا تعرف عنه؟

لم تمر سوى أيام قليلة على اختياره رجل المباراة، بعدما أنقذ ناديه الإنجليزي من 9 تسديدات خلال ودية بلجيكا، حتى أعلن النادي المنافس في الدرجة الثانية وفاة حارس مرمى منتخب الجبل الأسود وميلوول الإنجليزي ماتيا ساركيتش، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء وجوده في عطلة دولية مع منتخب الجبل الأسود، في حين لم يكشف النادي المزيد من التفاصيل بشأن الوفاة الصادمة.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، نستعرض بعض المعلومات عن حارس المرمى ماتيا ساركيتش بعد إعلان وفاته خلال الساعات الماضية:

- ماتيا ساركيتش من مواليد مدينة غريمسبي الإنجليزية.

- يبلغ من العمر 26 عامًا.

- بدأ «ساركيتش» مسيرته مع نادي أندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى نادي أستون فيلا في عام 2015.

- قضى 5 سنوات في أستون فيلا قبل أن يغادر عام 2020 وينضم إلى ولفرهامبتون.

- انضم إلى نادي ميلوول في أغسطس 2023، قادمًا من نادي وولفرهامبتون واندررز، ولعب مع ميلوول 33 مباراة.

- خاض ماتيا ساركيتش 9 مباريات دولية، وشارك أساسيًا مع منتخب الجبل الأسود في مباراة ودية ضدّ منتخب بلجيكا في 5 يونيو 2024.

- ماتيا ساركيتش أُعير إلى فرق إنجليزية من الدرجة الأدنى، مثل برمنغهام وستوك.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.