أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 16-6-2024.. الخوخ بـ13 جنيها

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الأحد 16-6-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، لتوافر المعروض من أنواع الفواكه المختلفة، وفقا لآخر تحديث لأسعار الفاكهة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو الموز البلدي نحو 23 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر كيلو التفاح المحلي نحو 28 جنيها.

واستقر متوسط سعر كيلو الخوخ عند 13 جنيها، فيما وصل متوسط سعر كيلو البرقوق إلى نحو 36 جنيها.

وعن سعر كيلو جريب فروت فبلغ سعر الكيلو منه نحو 14 جنيها، بينما سجل متوسط سعر كيلو العنب المستورد نحو 38 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وعن سعر كيلو المانجو البلدي فسجل سعر الكيلو منه نحو 49 جنيها.

وبلغ سعر البطيخ (الواحدة) نحو 30 جنيها، بينما وصل سعر الكنتالوب (الواحدة) نحو 15 جنيها.