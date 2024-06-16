طريقة حفظ لحوم الأضاحي أطول فترة ممكنة.. «هتفضل معاكي طول السنة»

بعد ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى، يسعى الكثيرون لمعرفة طرقٍ آمنة لحفظ لحوم الأضاحي لضمان بقائها طازجةً لأطول فترة ممكنة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة حفظ لحوم الأضاحي أطول فترة ممكنة.

طريقة حفظ لحوم الأضاحي أطول فترة ممكنة

خطوات بسيطة يُمكن لربات البيوت اتباعها من أجل ضمان حفظ لحوم الأضاحي أطول فترة ممكنة، وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، ومنها:

- تحضير اللحم، إذ يجب في البداية إزالة الدهون والعظام الزائد إذا لزم الأمر، وتقطيعها إلى أحجام مناسبة.

- تعبئة اللحوم في أكياس الثلاجة، للتخزين طويل الأمد في درجات حرارة الثلاجة، ومن الأفضل استخدام أكياس الثلاجة التي يُمكن غلقها بإحكام، لمنع دخول الهواء والرطوبة.

- يجب إخرج الهواء بأكبر قدر ممكن قبل إغلاق كيس الثلاجة، ويمكن استخدام عدة طرق في هذه الخطوة مثل جهاز تفريغ الهواء المصمم خصيصًا للأكياس أو إزالة الهواء يدويًا من خلال دفعه نحو أعلى الكيس وإغلاقه بسرعة.

نصائح عند تخزين لحوم الأضاحي بشكل سليم

من الضروري وضع اللحم في الثلاجة على الرف السفلي أو في أبرد مكان من الثلاجة.

الحرص على عدم وضع اللحوم بجانب الأطعمة الأخرى التي قد تؤدي إلى التلوث.

من الضروري وضع اللحم في طبقة واحدة حتى لا تتداخل الأكياس.

عند استخدام اللحوم المجمدة، أخرجيها من الفريزر واتركيها حتى تذوب في الثلاجة قبل الاستخدام.

إرشادات حول مدة تخزين اللحوم أ بالفريزر

تختلف المدة التي تخزين فيها اللحوم بالفريزر بحسب نوع اللحوم، فاللحم البقري يحفظ في الفريزر من 10 إلى 12 شهرًا، أما لحم الخراف والعجول يحفظ في الفريزر من 8 إلى 12 شهرًا.