فيلم عصابة الماكس يحقق مليون جنيه إيرادات في دور العرض خلال يومين

يواصل فيلم عصابة المكس بطولة الفنان أحمد فهمي، تحقيق الإيرادات في شباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي، محققا 509 آلاف جنيه أمس السبت في دور العرض، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم عصابة المكس في دور العرض على مدار يومين إلى مليون و112 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم في أول أيامه إيرادات وصلت إلى 603 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 509 آلاف جنيه في يومه الثاني.

تفاصيل فيلم عصابة المكس

ينافس فيلم عصابة المكس ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطًا في عملية كبيرة، ويضطر للجوء إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة بالإضافة إلى حاتم صلاح، أوس أوس وأحمد فهيم، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم أحمد السقا، كريم فهمي ومحمد ثروت، من إخراج حسام سليمان.