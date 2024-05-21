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قبل طرحه في عيد الأضحى.. أبرز ضيوف الشرف في فيلم عصابة المكس 

كتب:

سهيلة محمد 
01:42 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
أحمد السقا وأحمد فهمي

أحمد السقا وأحمد فهمي

يستعد عشاق السينما المصرية لاستقبال موسم عيد الأضحى السينمائي بباقة من الأفلام المميزة، ويأتي في مقدمتها فيلم عصابة المكس الذي يزخر بالعديد من النجوم الكبار، سواءً في البطولة أو كضيوف شرف.

أحمد السقا يتصدر قائمة ضيوف شرف فيلم عصابة المكس

يتصدر الفنان أحمد السقا  قائمة ضيوف شرف فيلم عصابة المكس، ليُمثل هذا الظهور ثالث لقاء يجمعه بالفنان أحمد فهمي كضيوف شرف، بعد فيلم سمير وشهير وبهير عام 2010، ومسلسل جولة أخيرة الذي عُرض في يناير الماضي.

كوكبة من النجوم ضيوف شرف فيلم عصابة المكس 

إلى جانب السقا، يضم  فيلم عصابة المكس نخبة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهم: كريم فهمي، وهشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني.

قصة وأبطال فيلم عصابة المكس

تدور قصة فيلم عصابة المكس في إطار كوميدي حول شخص يجسد دوره أحمد فهمي، يقوم بعمليات سرقة عديدة وحده دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورط في عملية كبيرة يضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته، ولكنه يدخل في صراعات عديدة تهدد نجاح العملية.

فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وأحمد فهيم، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وحاتم صلاح، من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

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بقلم سهيلة محمد 