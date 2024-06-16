قافلة طبية وعيادات متنقلة بحدائق القناطر في أول أيام عيد الأضحى (صور)

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الأضحى المبارك.

التأكد من نظافة الحدائق

وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، والتقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.

قافلة طبية وعيادات متنقلة بالحدائق

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف، والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

يذكر أن الفسحة في حدائق القناطر من الخروجات الاقتصادية حيث تناسب كل المستويات فهي «فسحة علي قد الايد»، حيث تتراوح تذكرة دخول حدائق القناطر ما بين 5 جنيهات حتى 20 جنيها مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، ومتاح أن يصطحب الزائر المأكولات المشروبات الخاصة به مع الحفاظ علي نظافة المكان.

وتضم المدينة السياحية حدائق القناطر التابعة لري القناطر وتم تطويرها وتم تزويدها بالالعاب والخدمات والكورنيش والشلالات والبحيرات الصناعية وتضم حدائق:

- «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد.

- «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان» حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد.

- «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل» بسعر رمزي 20 جنيها للفرد.