أفكار جديدة لتقديم العيدية.. ألعاب ورسومات وعلب حلويات

العيدية من أبرز الطقوس المميزة للمصريين خلال الأعياد، لأنها تضفي نوعًا من البهجة بين الكبار والصغار، ويفضل الجميع من الوالدين والأقارب تقديمها بأفكار جديدة ومختلفة ومبتكرة، لتزيد من بهجتهم، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أفكارًا مميزة لتقديمها في عيد الأضحى.

تصميم علب لتقديم العيدية

خلال عيد الأضحى تكثر الزيارات والتجمعات ويرغب البعض في تقديم العيدية لأطفال العائلة، ويمكنك تقديمها في علبة صغيرة من الكارتون مع الحلوى، ويمكنك تصميم العلب في المنزل من الورق بسهولة وبسيطة، حسب أسامة سعيد، الذي يعمل في تصميم الهدايا في الأعياد.

الأطفال سيفرحون بالألعاب بشكل أكبر، لذا يمكنك يمكنك أن تهدي الأطفال العيدية في شكل لعبة أو مجموعة من الألعاب الصغيرة، وضعها داخل علبة كرتونية مزخرفة وعليها خروف العيد، ووضع النقود داخلها.

اسم الشخص على العيدية

يمكنك إدخال السرور على قلوب الأشخاص الأكبر في السن من خلال تقديم العيدية داخل كروت خشبية مدون عليها اسم الشخص، أو علبة صغيرة من الكرتون عليها رسومات، ويكون خلفها رسومات صغيرة بالفوم علي شكل خروف أو كتابة عبارات تهنئه على الكارتون.