محافظ القليوبية: بدء تشغيل مجزر كفر سعد تجريبيا بمناسبة عيد الأضحى (صور)

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه المجازر التابعه للمحافظه بمدينتي بنها والقناطر الخيرية، لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، وذلك في إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك

متابعة العمل في مجزر كفر سعد

واستهل المحافظ الجولة بتفقد مجزر كفر سعد مدينة بنها، والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر ، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة لإعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري وتجدر الاشارة الى انه تم اعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة اجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وأعلن «الهجان» التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مجزر شبرا شهاب

واستكمل «الهجان» جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب النصف آلي آلي ويدوي التابع لقطاع الامن الغذائي بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنه بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشيه سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، 30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن فى الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن ، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مجازر المحافظه جاهزه لإستقبال أضاحي المواطنين

وأكد محافظ القليوبية، أن مجازر المحافظه جاهزه لإستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجاناً، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظه تعمل بكامل طاقتها.