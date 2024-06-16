أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-6-2024 بالسوق المحلية في أول أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد 16 يونيو 2024 استقرارا في عدد كبير من الأنواع، في مختلف الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط سعر نحو 390 جنيها، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم للمستهلك اليوم الأحد

وتختلف أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-6-2024 حسب مكان الشراء، لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

وبحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، فإن أسعار اللحوم سجلت الآتي:

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير في الأسواق متوسط سعر نحو 350 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق متوسط سعر نحو 390 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق متوسط سعر نحو 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في الأسواق متوسط سعر نحو 390 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق متوسط سعر نحو 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق متوسط سعر الكيلو نحو 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم متوسط سعر نحو 390 جنيه.