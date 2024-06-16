أسعار تذاكر السيرك القومي في عيد الأضحى.. تبدأ من 75 جنيها

أعلن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أسعار ومواعيد حفلات السيرك القومي في عيد الأضحى، إذ يقدم السيرك أول حفل في أول أيام العيد في الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى.

مواعيد حفلات السيرك القومي

واعتبارا من ثاني وثالث ورابع أيام العيد سينظم السيرك القومي حفلتين، الأولى في الخامسة والنصف، والثانية في التاسعة مساء، لمدة ساعتين.

طريقة حجز التذاكر، من الشباك التذاكر مباشرة فى نفس اليوم، الشباك بيفتح من الساعة الثالثة عصرا.

برنامج السيرك:

يتضمن البرنامج أكثر من 12 فقرة، أبرزها؛ الأسود والنمور وفقرات الأكروبات والساحر والمهرجين.

وعنوان السيرك القومى العجوزة بجوار مسرح البالون شارع كورنيش النيل العجوزة.

أسعار تذاكر السيرك

وتشمل أسعار تذاكر السيرك فئات الـ200 جنيه، و150 جنيها، و100 جنيه، و75 جنيها، والأطفال من ثلاث سنوات تذكرة كاملة، حسب مكان الجلوس كل ثلاث صفوف سعر.

عروض مسرحية

وتٌعرض المسرحية الكوميدية الاستعراضية «عامل قلق»، بدءًا من ثانى أيام العيد، في الثامنة والنصف مساءً، على مسرح البالون بالعجوزة، ويعاد تقديم عرض عرائس الماريونت للأطفال «مملكة السحر والأسرار» رؤية إخراجية عماد عبد العظيم، بدءًا من ثاني أيام العيد.