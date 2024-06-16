دار الإفتاء: دعاء اللبس الجديد يكفر ذنوبك

دعاء اللبس الجديد هو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكرتها دار الإفتاء في عدة تدوينات ونشرتها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت في تدوينتها التي تضمنت أيضًا تغريدة لدعاء الإمام النووي: «يستحب أن يبتدئ المسلم في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن».

دعاء اللبس الجديد

كما أصدرت دار الإفتاء دعاء اللبس الجديد، موضحة أنه يكفر الذنوب، مستشهدة بحديث رواه معاذ بن أنس رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: «الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

وبالإضافة إلى ما قالته دار الإفتاء، فقد وردت بعض الأدعية المشهورة في دعاء اللبس الجديد، نأمل أن يستجيب على تلك الدعوات، قال أبي سعيد الخدري (رضوان الله عليه): كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول: «اللَّهمَّ لك الحمدُ أنت كسوْتنِيهِ أسألُك من خيرِه وخيرِ ما صُنِعَ له، وأعوذُ بك من شرِّهِ وشرِّ ما صُنِعَ له»، وقال أبو نضرةَ فكان أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا لبس أحدُهم ثوبًا جديدًا قيل له: «تُبْلِي ويُخلفُ اللهُ تعالى».

دعاء لبس الثوب الجديد

وتضمن شرح الحديث الذي ذكر دعاء اللبس الجديد: «اللَّهمَّ لك الحمدُ أنت كَسَوتَنيه، أي: أنت الَّذي رزَقتَني به مِن غيرِ حولٍ منِّي ولا قوَّةٍ، أسأَلُك مِن خيرِه وخيرِ ما صُنِع له، أي: أعِنِّي على أن أستَعمِلَه في طاعتِك وعِبادَتِك، ويَكونَ عونًا لي فيهِما، وأَعوذُ بك مِن شرِّه وشرِّ ما صُنِعَ له، أي: أن أَعصِيَ به أو يَكونَ عونًا لي في مَعصيَتِك».

وقال أبو نَضْرَةَ، وهو المُنذِرُ بنُ مالكٍ أحدُ التَّابِعين: «فكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا لَبِسَ أحَدُهم ثوبًا جديدًا، قيلَ له، أي دُعِي له بقَولِه تُبلِي، أي: تُعمَّرُ فيه حتَّى يَبْلى الثَّوبُ ويَهْلِكَ، ويُخْلِفُ اللهُ تَعالى، أي: ويُخلِفُ اللهُ علَيك بعدَ إعمارِك فيه بثوبٍ آخَرَ جديدٍ، والله تعالى أعلم».