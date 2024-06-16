عصفور يطوف حول الكعبة على رأس سيدة.. «انهارت من البكاء» (فيديو)

في مشهد إيماني ملهم، حظت إحدى الحجاج بلحظة استثنائية خلال أداء مناسك الحج في الحرم المكي الشريف، حيث حطّ عصفور صغير على رأسها واستقرّ هناك دون خوف أو وجلّ، مرافقًا إيّاها في طوافه حول الكعبة المشرفة، وبدت سعيدة بذلك، وحاولت ألا تتحرك، حتى لا يفزع.

عصفور يستقر على رأس حاجة أثناء الطواف بالكعبة

ووثق هذا المشهد مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه العصفور وهو يقف بثبات على رأس السيدة، وكأنّهُ يشاركها قدسية المكان وخشوعها في أداء العبادة أثناء طوافها حول الكعبة.

وأصيبت الحاجة التي تنتمي إلى جنسية أجنبية وبالكاد تتحدث العربية بحالة من الذهول، لتدخل في نوبة من البكاء وهي تدعو وتصلي على الرسول وأجهشت بالبكاء.

أثار هذا المشهد الفريد موجة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل، الذين عبّروا عن إعجابهم وتأثرهم بهذا المشهد العفوي، الذي تجسّد فيه معنى السكينة والطمأنينة التي يشعر بها المؤمن في رحلة إيمانية كهذه، وذلك على الرغم من أن مقطع الفيديو لم تتجاوز مدته 48 ثانية.

سبحان الله العظيم عصفور أختار سيده ف الحرم ووقف على رأسها وهيا ف حاله من الذهول .. ما شاء الله ع نقاء الروح والقلوب pic.twitter.com/SSmsZaZ2us — Sherine (@sherine412) June 15, 2024

إشادة من رواد الـ«سوشيال ميديا»

وعقب نشر الفيديو، انهالت التعليقات التي أشادت بالمشهد، إذ علقت أحد المتابعين على موقع التدوينات القصيرة X قائلةً: «سبحان الله العظيم عصفور اختار سيدة في الحرم ووقف على رأسها وهي في حالة من الذهول.. ما شاء الله على نقاء الروح والقلوب».

فيما كتب أحد المتابعين تعليقًا على مقطع الفيديو: «سبحان الله، من دخله كان آمنًا»، وعلقت أخرى: «سبحان الله أنا أعرف إنّ العصافير تأوي إلى أعشاشها عند المغرب، من أين أتى هذا العصفور؟».