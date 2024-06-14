مشاعر روحانية يعيشها المسلمون خلال تواجدهم في المسجد الحرام، وتأديتهم الصلاة حول الكعبة المشرفة، ولكن من المشاهد المعتادة التي يراها كثيرون ويشعرون بالحيرة تجاهها هي عدم اكتمال دائرة المصلين حول الكعبة؛ حيث تحيط جموع المصلين بالكعبة من كل النواحي عدا جانب واحد يظل فارغًا.. فما سبب عدم اكتمال دائرة المصلين حول الكعبة؟

لماذا لا تكتمل دائرة المصلين حول الكعبة؟

وبينما يتساءل كثيرون عن سبب عدم اكتمال دائرة المصلين حول الكعبة المشرفة، وسر هذا المشهد الذي يروه دائمًا داخل المسجد الحرام، أوضح الشيخ أشرف صلاح، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ عدم اكتمال دائرة المصلين حول الكعبة، يعود إلى أنه في هذه المنطقة من الكعبة يقف الإمام ليؤم المصلين.

وأضاف «أشرف»: «الإمام بيكون بيصلي إمام بهم، فمينفعش حد يقف قدامه، لازم يكون منه للكعبة مباشرة؛ فلا يتقدم مأموم على الإمام حتى لا تبطل الصلاة».

فضل الصلاة في الكعبة

وتعد الصلاة أمام الكعبة أو في الحرم المكي من الأمور التي لها فضل عظيم جدًا؛ إذ أنه على الرغم من الفضل الكبير لصلاة يوم الجمعة بشكل عام، باعتبارها من الصلوات التي لها ثواب عظيم لدورها في تكفير الذنوب، فإن صلاة الجمعة في الحرم المكي لها فضل أعظم بكثير جدًا، حسب توضيح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي أكد أن أجر الصلاة في الحرم المكي تساوي 100 ألف صلاة في ما سواه.

ولأن رؤية الكعبة المشرفة والوقوف أمامها يعدا من الأمنيات الكبرى لجميع المسلمين ولحظات لا تُنسى في حياتهم، فقد نصحت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المسلمين بالإكثار من التكبير والتهليل عند وقوفهم أمام الكعبة، إلى جانب ترديد بعض الأدعية الدينية، مثل:

دعاء الوقوف أمام الكعبة

«الحمد لله الذي بلَّغني بيتَه الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك».

«اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا».

«اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيِّنَا ربَّنَا بالسلام، وأدْخِلْنا دار السلام"، ثم ادعُ بما شئتَ».