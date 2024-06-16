احصل على 3500 جنيه شهريا من حساب «سيطرة بلس».. ما التفاصيل؟

تسعى كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي إلى طرح وتقديم أفضل العروض والبرامج للعملاء، رغبة منها في جذب أكبر عدد ممكن منهم، وفي إطار حرصه على إتاحة أنواع مغرية من الحسابات البنكية للعملاء يقدم بنك saib حساب «سيطرة بلس».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حساب سيطرة بلس في بنك saib، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

حساب سيطرة بلس في بنك saib

تتراوح نسبة الفائدة على حساب سيطرة بلس في بنك saib ما بين 20 إلى 22%، بدورية صرف شهرية، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 10000جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب الفائدة نحو 15.000 جنيه، ويتم التعامل في الحساب بالجنيه المصري.

كيفية احتساب الفائدة

في حالة إيداع مبلغ يتراوح ما بين 15.000إلى مليون جنيه سيكون العائد نحو 20، بينما إذا كان مليونًا إلى 5 ملايين جنيه سيكون العائد نحو 21%، أما في حالة إيداع 5 ملايين إلى 50 مليونًا فأكثر ستبلغ الفائدة نحو 22%.

كيفية الحصول على 3.500 جنيه شهريًا

في حالة قيام العميل بإيداع مبلغ 210 ألف جنيه في حساب سيطرة بلس، فمن المفترض أن تبلغ نسبة الفائدة نحو 20% بدورية صرف شهرية، وبالتالي سيكون العائد شهريا على هذا المبلغ نحو 3.500 جنيه شهريا.