«مواني البحر الأحمر»: تداول 4 آلاف طن بضائع.. وانتظام العمل خلال إجازة العيد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، مشيرا إلى متابعة اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة لسير العمل خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة انتظام العمل بالمواني، وتشديد الإجراءات الأمنية بمواني الهيئة بالتنسيق مع شرطة التأمين، وكذلك متابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب.

تداول 4 آلاف طن بضائع متنوعة

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر تواجد 5 سفن على أرصفة مواني الهيئة، وتداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و391 شاحنة، و165 سيارة.

وشملت حركة الواردات ألف طن بضائع، و191 شاحنة، و160 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3 آلاف طن بضائع، 200 شاحنة، و5 سيارات.

حركة تداول البضائع في ميناء سفاجا

وبحسب البيان، استقبل ميناء سفاجا أمس العبارة الرياض، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و388 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع،وهي «أيلة»، و«بريدج»، و«كوين نفرتيتي» و«آور»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2925 راكبا بموانيها.