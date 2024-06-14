عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حجاج بيت الله الحرام يبدأون بيوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة».

وأوضح التقرير، أن يوم التروية علامة فارقة في رحلة الحج، إذ تفتتح أبواب مشاعر الحج المقدس اليوم ويشرع الحجاج في أداء مناسكهم، استعدادا ليوم عرفة، الوقفة الكبرى في رحلة إيمانية عميقة، ويرجع أصل التسمية ليوم التروية، إذ كان يرتوون بالماء قبل خروجهم من مكة إلى مِنى».

وأضاف: «في يوم التروية ينطلق الحجاج إلى منى ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتان بمنى اتباعا للسنة ويصلون فيها الخمس صلوات، على أن يكون الفجر هو فجر يوم عرفة».

يعد مشعر منى أولى محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، إذ يقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر، على أن تبدأ عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، تمهيدا لأداء الركن الأعظم من الحق والوقوف بعرفة غدا، وفقا لما ذكره التقرير.