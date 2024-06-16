5 طرق سهلة للتخلص من رائحة دم الأضحية.. «هتختفي من المنزل»

بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، يضحي بعض الأشخاص في المنزل، خصوصًا في القرى والأرياف بدلًا من الذهاب للمذابح الحكومية، الأمر الذي يجعلهم يعانون من رائحة دم ومخلفات الأضاحي، ونستعرض في هذا التقرير 5 طرق سهلة للتخلص من رائحة دم الأضحية.

وللتخلص من رائحة دم الأضحية هناك طرق سهلة، جاء منها استخدام الماء المغلي لأنّه يساعد على تنظيف الأسطح والتخلص من رائحة الدماء، إذ يجب أن غلي الماء ثم نضع فيه القليل من المواد المنظفة والخل ونغسل به كل ما لمسته الدماء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

التخلص من رائحة دم الأضحية

الخل والملح من ضمن الطرق السهلة التي تساعد على التخلص من رائحة دم الأضحية، حيث يتم استخدام المزيج لتنظيف الدم من الأرضيات، كما يمكن إضافة بعض الزيوت العطرية إلى المكونات لضمان التخلص من رائحة الدم.

الليمون والنعناع المجفف

وجاء من ضمن طرق التخلص من رائحة دم الأضحية، الليمون والنعناع المجفف، حيث يجب بعد تنظيف المنزل بالمسحوق نقوم بنثر شرائح الليمون في أرجاء المطبخ والمنزل.

استخدام الفحم

الفحم يعد من ضمن الطرق للتخلص من رائحة دم الأضحية، من خلال وضع قطع صغيرة من الفحم في أركان المطبخ والأماكن التي يوجد بها رائحة الدم، لأنّه يساعد على امتصاص الروائح الكريهة، كما أن يمكن استخدام الفانليا والبيكنج صودا، من خلال تحضير الخليط مع الخل ووضعه على أسطح ورفوف المطبخ لـ12 ساعة ثم تنظيفها، وستعمل هذه المواد على امتصاص الروائح العنيدة للحوم الأضحية.