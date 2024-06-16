آخر تحديث لعملات دول البريكس مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2024

تشهد أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2024، استقرار ملحوظا في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بحسب آخر تحديث لها، إذ سجل سعر الريال السعودي نحو 12.7 جنيه للشراء ونحو 12.74 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي

سجل سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.7 جنيه للشراء ونحو 12.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي

بلغ سعرالجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي نحو 12.99جنيه للشراء، ونحو 13 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وصل سعرالجنيه المصري أمام اليوان الصيني نحو 6.57 جنيه للشراء، ونحو 6.59 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي

يساوي سعر الروبل الروسي الواحد نحو 0.54 لكل جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري أمام الروبيه الهندية

يبلغ سعر الروبية الهندية نحو 0.57 مقابل واحد جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري مقابل البيزو الأرجنتيني

استقر سعر 123 بيزو أرجنتيني عند 100 جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

وصل سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري نحو 8.86 جنيه مصري.