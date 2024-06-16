سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16-6-2024 مقابل الجنيه، استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، حيث سجل 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13 جنيها للشراء، و13.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، في بنك cib.