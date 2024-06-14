سارة حازم لأحد خطباء الجمعة: لماذا لا يكون محمد صلاح قدوة للشباب؟

قالت الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، إن وزارة الأوقاف طوال الوقت، تتحدث عن متابعة تنفيذ الخطاب المعتدل، وتجديد الفكر الديني، الذي يمكن أن يكون من خلال أئمة المساجد، وتحديدا في خطبة الجمعة، التي تكون مهمة للغاية ومؤثرة، سواء للمواطن أو المصلي العادي، وتحديدا الشباب.

وتابعت سارة حازم: «للأسف ما يحدث أن بعض الدعاة بدون وعي، يمكن أن يقولوا كلاما غير محسوب، لذلك نتمنى أن يكون هناك متابعة على هذا الحديث أو الخطاب، وعلى هذه الرسائل التي تخرج من بعض الدعاة».

وواصلت: «لأن هذه الرسائل يمكن أن تهد أكثر ما تبني، لماذا نقول ذلك، لأن اليوم في خطبة الجمعة في أحد المساجد، زميلنا حسام كامل وهو طبيب وإعلامي ومؤلف كتاب السرايا الزرقا، تحدث عن واقعة نستطيع القول إنها ليست لطيفة».

واستكملت: «حسام كتب بوست على حسابه عبر فيسبوك، قال فيه إن خطيب الجمعة بالمسجد الذي كان يصلي فيه، قال في كلامه إن هناك تحسر، أي يتحسر على حال الشباب في فكرة القدوة، لأن بعضهم يتخذ نجم المنتخب وليفربول محمد صلاح قدوة».

وعلقت: «الخطيب هنا لا يعجبه ذلك، بأن هناك شابا يرى أن محمد صلاح قدوة، ولا أدري أين المشكلة في ذلك؟ خاصة أن صلاح من أهم 5 لاعبين على مستوى العالم، محمد صلاح نموذج لشاب مصري ناجح، خرج من قرية بسيطة، واحترف كرة القدم، وحاليا يلعب في أهم أندية الدوري الإنجليزي، جعل العالم يتغنى باسمه وبإنجازاته، واسم مصر يتردد في العالم، فلماذا لا يكون ملهما أو قدوة للشباب؟».