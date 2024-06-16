فتح 30 مجزرا لاستقبال الأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحى في المنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرة الطب البيطري في محافظة المنوفية، رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المجازر، وعددها 30 مجزرا، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، للمرور على جميع المجازر والوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الصحة العامة والمجازر، وتوفير كل احتياجات المجازر من منظفات ومطهرات وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

فتح المجازر مجانا أمام المواطنين

وأشار «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تيسير خدمة الذبح مجانا للأضاحي بالمجازر الحكومية خلال أيام العيد، منعا للذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة والبيئة والتأكد من سلامة اللحوم خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح، أنه تم التواصل مع الوحدات المحلية بشأن أعمال الصيانة والتشغيل لهذه المجازر، وإزالة مخلفات الذبح على مدار أيام العيد.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم إرجاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بالمجازر، وإجراء نوبتجيات داخل المجازر لاستقبال الأضاحي، والتأكد من فتح جميع المجازر على مدار الساعة لاستقبال المواطنين وتذليل كل العقبات التي تواجههم.