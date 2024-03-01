الكهرباء تنتهي من تأمين التغذية لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز

انتهت الأجهزة الفنية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من إجراء التجارب النهائية لتامين واستقرار التغذية الكهربائية، استعدادا لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلى ويانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

انتهاء التجارب النهائية من المصادر الرئيسية الثلاثة باستاد القاهرة

وقال المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إن الشركة انتهت من تأمين التغذية الكهربائية للمباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأضاف «عفيفي» لـ «الوطن» أنه تم التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام، لافتا إلى تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر «ديزل + شبكة»، للتغذية لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.