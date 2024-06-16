توزيع الورود وكروت التهنئة على أهالي كفر الشيخ احتفالا بعيد الأضحى المبارك

خرج الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ بهجة وسروراً في مظاهر احتفالية غمرت شوارع كفر الشيخ بيوم العيد، حيث شارك أعضاء ومتطوعي إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ بتوزيع الحلوى والورود، بالإضافة إلى كروت التهنئة التي كُتب عليها «تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير» على المارة والأهالي، وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.

المحافظ يهنئ كبار رجال الدولة بعيد الأضحى المبارك

فيما قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ داعياً المولى عز وجل أنّ يحفظ مصر وأنّ ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

محافظ كفر الشيخ يهنئ أهالي المحافظة بالعيد

كما قدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة لأهالي وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى العلى القدير أنّ يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأنّ يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.