موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم.. الرسوم والأماكن

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم والتي تستمر لمدة 15 يومًا، إذ تبدأ قبل العيد وتتوقف خلال الإجازة على أن تبدأ مرة أخرى بعد انتهاء إجازة العيد، وذلك بعدما جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 78.16% نجح منهم نحو 50 ألفًا و166 طالبا وطالبة، ورسب نحو 14 ألفًا و17 طالبًا وطالبة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، ورسوم التظلم في كل مادة، فضلًا عن أماكن تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الفيوم.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وكشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، إذ من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس 13 يونيو، ثم تتوقف بسبب إجازة العيد، وتستكمل بعد إجازة العيد لمدة 13 يومًا.

كم سعر التظلم في الشهادة الإعدادية؟

وحددت وزارة التربية والتعليم، سعر التظلم في الشهادة الإعدادية، بـ 35 جنيهًا لكل مادة، وتسترد في حال حصل الطالب على درجات من هذا التظلم.

كيف يتم عمل التظلم للشهادة الإعدادية؟

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنّه يتم عمل التظلم للشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات الآتية:

- الذهاب إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التي تتبع لها مدرسة الطالب برقم الجلوس.

- تسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- الحصول على إيصال سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية.

- ملء طلب التظلم.

- تقديم طلب التظلم، وإيصال الرسوم إلى لجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية.

- الانتظار حتى إبلاغ الطالب بموعد الاطلاع على صور أوراق الإجابة الخاصة بها في كل مادة تقدّم بتظلم على نتيجتها.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، فإنّها تكون كالآتي:

- مدرسة الصداقة الفرنسية لتقديم تظلمات إدارة غرب الفيوم.

- مدرسة صلاح سالم الثانوية لتقديم تظلمات إدارة شرق الفيوم التعليمية.

- مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الإعدادية لتقديم تظلمات إدارة إطسا التعليمية.

- مدرسة طامية الإعدادية الجديدة لتقديم تظلمات إدارة طامية التتعليمية.

- مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية لتقديم تظلمات إدارة سنورس.

- مدرسة العبور الابتدائية لتقديم تظلمات إدارة أبشواي التعليمية.

- المركز الاستكشافي بمدرسة الشواشنة الإعدادية لتقديم تظلمات إدارة يوسف الصديق.