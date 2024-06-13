خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، موعد فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، التي تتم لأول مرة إلكترونيا من خلال التسجيل على موقع مخصص لهذا الغرض تخفيفًا على أولياء الأمور والطلاب.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان، أنّ تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية هذا العام يمكن تقديمها إلكترونيا عن طريق الموقع الرسمي من هنا.

أو عن طريق مسح باركود لسرعة الدخول على الموقع.

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى فتح باب التقديم لتظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية العامة 2024 آخر العام، بداية من السبت 22 يونيو الجاري ولمدة أسبوعين من هذا التاريخ، من خلال الدخول على الموقع المخصص لتسجيل التظلم، وكتابة البيانات بكل دقة واختيار المواد المراد التظلم فيها، لافتة إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل وإرسال الطلب، سيظهر للمتقدم تاريخ الاطلاع ويجب طباعته، ثم الحضور في الموعد المحدد بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات ببنها خلف مبنى المحافظة.

رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم، أنّ دفع رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 سيكون يوم الاطلاع بالدور الأرضي بلجنة النظام والمراقبة بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة.

إجراءات تظلمات نتيجة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم، إلى أنّ إجراءات تظلمات نتيجة الإعدادية 2024 بالقليوبية كالتالي:

- حضور ولي الأمر والطالب فقط ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول td أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

- إحضار صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة رقم جلوس الطالب.

- بعد الاطلاع، يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته على ورقة الإجابة.

- يتم فحص أوراق الإجابة.

- عند الانتهاء من التظلمات، يتم تبليغ الإدارات بالنتيجة.