تفاصيل وظائف «الشباب والرياضة».. الشروط ورابط التقديم

أعلنت مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، وظائف خالية بإحدى الشركات العاملة في مجال ضواغط الهواء، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت مبادرة توظيف مصر التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونستعرض خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، كالتالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب إحدى الشركات العاملة في مجال ضواغط الهواء، شبابا للتعيين في التخصصات التالية:

1- فني تركيبات.

2- سائقين للعمل بفرع الشركة في أبو رواش.

مهام العمل

- إجراء الفحص اليومي للمعدات قبل بدء العمل وبعد انتهائه للتأكد من عملها طبقاً للمواصفات القياسية.

- المعرفة الكافية بأعمال برادة المواسير المختلفة.

- مهارة رفع المقاسات بطريقة دقيقة.

- الدراية الكافية بأصول الصناعة الخاصة بتركيب المواسير وتعلقيها وتثبيتها.

- مهارة استخدام الأدوات.

- مهارة التبنيط بماكينات اللحام.

- متابعة العمال واللحامين في أثناء العمل للتأكد من عملهم بشكل سليم فنياً وحفاظهم على قواعد السلامة.

- التأكد من نقل قطع الغيار التالفة إلى المخازن لتكهينها.

مميزات العمل

ويحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- راتب مميز إضافة إلى حوافز على المشروعات المتعاقد عليها القسم.

- توفير خط مواصلات من الشركة إلى شبرا الخيمة والجيزة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً.

متطلبات الوظائف

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم صناعي «كهرباء، ميكانيكا، تبريد وتكييف، لحام».

- التعيينات لمن لديهم خبرة ومن ليس لديهم خبرة.

- شرط أساسي للقبول في الوظيفة، أن يكون الشخص لديه رخصة قيادة Manual سارية «لاستلامه سيارة من الشركة».

- أن يكون من سكان القاهرة أو الجيزة.

كيفية التقديم للوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/FsXH73PfSB