وظائف للشباب برواتب مجزية وساعات عمل مرنة.. اعرف الشروط

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وظائف خالية في إحدى الشركات برواتب مجزية وساعات عمل مرنة، وذلك في إطار حرصها على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضحت مبادرة توظيف مصر التفاصيل كافة الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذا تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها كالتالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب إحدى الشركات، شبابا للتوظيف في المجالات التالية:

1- مسؤول وسائل الإعلام خبرة من 5 إلى 7 سنوات.

2- أخصائي مبيعات التجارة الإلكترونية.

3- مشرف وسائل التواصل الاجتماعي.

4- مشرف مبيعات خارجي.

5- مشرف مبيعات داخلي.

6- مسؤول مبيعات خارجية.

7- مسؤول عن التخفيضات الداخلية.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بفرع الشركة في مصر الجديدة.

شروط الوظيفة

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات التالية:

- راتب أساسي مجزي وعمولة.

- ساعات عمل مرنة.

- يومان عطلة.