تدشين حملات للتوعية بأخطار المخدرات بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

دشن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في محافظة كفر الشيخ، حملات للتوعية بأخطار وأضرار المخدرات بمدينة مصيف بلطيم، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبدء توافد الزوار على المصيف.

عقد عدة لقاءات مع الزوار والمصطافين بشواطئ مصيف بلطيم

وتضمنت الحملات التوعوية، عقد عدة لقاءات مع كافة الزوار والمصطافين بشواطئ مصيف بلطيم، وتم توضيح ما هو الإدمان، والطرق التي تؤدي إليه، ومخاطره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكيفية العلاج.

كما وزّع متطوعو الصندوق، على زوار مدينة مصيف بلطيم، منشورات بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

تنفيذ عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية

ونفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عددًا من الجلسات والأنشطة التوعوية لزوار مدينة مصيف بلطيم من الشباب والأطفال، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.