«عبد المنعم»: الذبح خارج المجازر ظاهرة غير صحية وتسبب التلوث البيئي

أكد الدكتور طارق عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر، أنّ الذبح داخل المجازر أفضل من خارجها، مفسرًا ذلك بأنها مكان مخصص للذبح، فهو يحتوي على صرف صحي وأماكن للتنظيم وعمال مختصين بالتعامل مع الجلد والفضلات.

وأضاف «عبدالمنعم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أن الذبح في الشارع وخارج المجازر يؤدي إلى التلوث البيئي، وهذا الأمر ظاهرة غير صحية.

لحوم سليمة بنسبة 100%

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إلى أنّ المجازر بها أطباء يكشفون على الذبائح قبل وبعد الذبح وبذلك يضمن المواطن أنه سيحصل على لحوم سليمة بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه الحيوانات قد تصاب بأمراض منها السل والحمى القلاعية، ولذلك يجب الكشف عليها قبل الذبح وبعده حتى تكون مطابقة للشروط.

وقدم عدة نصائح بخصوص الأضاحي، قائلا: «الحيوان يجب أن يكون نضرا، سليم العينين، خالٍ من الإفرازات الأنفية، أملس الجلد، وعدم وجود إفرازات من فتحة الشرج».