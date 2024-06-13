«التنمية المحلية»: فتح المجازر الحكومية خلال إجازة عيد الأضحى بالمجان

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، رفع درجة الجاهزية بجميع المحافظات، لاستقبال عيد الأضحى، والتأكيد على التواجد الميداني لكل القيادات التنفيذية للتعامل بشكل فوري مع قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد، إلى جانب سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»: «من ضمن الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، هي فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي في المدن الرئيسية أو المراكز بهدف خدمة الأهالي، تكليف المديريات بالمرور على تلك المجازر للتأكد من توافر القائمين على عملية الذبح، وكذلك الأطباء والعمال المنوطين بهذه الأعمال، مع التحقق من الالتزام بالضوابط والإجراءات، للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين وجودة اللحوم».

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لعملية الذبح، مع حذر الذبح بالطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة المخالفة، مشيرا إلى أن الذبح بالمجازر الحكومية مجانا خلال فترة عيد الأضحى».

تجهيز ساحات صلاة العيد

وأكد تجهيز الساحات الخاصة بصلاة عيد الأضحى، من خلال عمليات النظافة ورفع المخلفات في الطرق المؤدية إلى تلك الساحات، فضلا عن التأكد من إنارة أعمدة الشوارع، وغيرها من الإجراءات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين

وأشار إلى فتح غرفة العمليات في وزارة التنمية المحلية مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء وغرف الأزمات على مستوى المحافظات، والربط الدائم لتوجيه الدعم في أي لحظة على مدار الساعة، يأتي ذلك على رفع القمامة أول بأول.

جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات

وشدد، على جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، مع تشكيل لجان من المحافظة وممثلين من الوزارات المعنية والمسطحات المائية والنهرية والبحرية، وذلك للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها، ومراجعة صحة التراخيص وإجراءات السلامة وقدرتها على التحميل، وكذلك الالتزام بتعيين أفراد للإنقاذ على الشواطئ المستخدمة خاصة في المناطق الساحلية.

توافر السلع بجودة عالية وأسعار ملائمة

وأشار إلى توافر السلع بجودة عالية وأسعار ملائمة، لذلك تستمر حتى الآن فتح الشوادر، مشيرا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية على استمرار عمل مبادرة «سند الخير» في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا طوال أيام العيد، مشددا على استمرار حملات الرقابة على وسائل النقل والمواصلات، للتأكد من توافر وسائل النقل بالتعريفة المبرمة.